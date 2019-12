Versie 4.2.8 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Added: /repair command-line argument, which will run PdnRepair.exe. This makes it easy to use Start -> Run -> paintdotnet:/repair so you don’t have to go fishing for the installation directory. Fixed: Pinch-to-zoom was not working when using a touch screen (regression in 4.2.6)

Spacebar panning was not working when using a pen/stylus (regression in 4.2.6)

EXIF metadata with non-ASCII characters is now preserved correctly

Fixed a crash that can happen when the Microsoft Store version of the app is closed for an update