Versie 4.2.7 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In deze uitgave is een probleem verholpen die het programma kon laten vastlopen.

Fixed: Crash at startup (FileLoadException) due to 1) the stub for System.Runtime.dll not being updated, and 2) the rigid version binding policy that prevented the older version from working in its stead (which would’ve been fine in this case).