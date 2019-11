Versie 6.1.2 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. Sinds versie 6.1.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.2: New: $padleft(x,y) and $padright(x,y) functions

Improved: 64-bit installer now auto-backup scripts from 32-bit installation before upgrade

Improved: Interface now looks and feel more accurate on 175% and higher scaling

Changed: After refactoring of scripting engine to speed up processing was reverted back PCRE based regular expression engine to take access to full power of string processing

Fixed: Can't update tag while file playing

Fixed: Tracks numbering from Musibrainz lookups

Fixed: Processing of export scripts with html tags

Fixed: In some cases program maked copy of file instead renaming

Translation: Portuguese (Brazil), Italian Changes in version 6.1.1: Fixed: 64-bit version didn't launch on systems with increased dpi

Fixed: Hanging of 64-bit version while playback music

Fixed: Some visual issues in advanced editor

Fixed: Access violation error on export in some cases

Translation: Portuguese (Portugal)