Bron: Softpointer

Softpointer heeft versie 3.9.14 van Tag&Rename uitgebracht. Met dit programma kan de muziekcollectie georganiseerd en beheerd worden. De applicatie heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. Nieuw in versie 3.9 is onder meer ondersteuning voor opus-bestanden en zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de cover art. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht: