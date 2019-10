Versie 1.13.0 van TortoiseSVN is uitgekomen, de vierde update van de grote 1.10-release. Dit programma is een gebruikersinterface voor Subversion, dat door ontwikkelaars wordt gebruikt voor versiebeheer. Het is haast onmisbaar als met verschillende mensen aan een project wordt gewerkt. TortoiseSVN integreert zich als een shell extension in Windows en kan zelfstandig of in combinatie met een ide worden gebruikt. Versie 1.13.0 van TortoiseSVN is gekoppeld aan Subversion versie 1.13.0. Sinds versie 1.12.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.13.0 Linked against svn 1.13.

Various bugfixes. Fixed in version 1.12.2 Exporting files from the log dialog stopped at deleted entries.

The word/excel diff scripts allowed macros to be executed. Fixed in version 1.12.1 Crash in the repo browser if externals with relative paths were present.

"save as..." from the log dialog saved the file with an escaped name.

When parsing SVNParentPath pages, the urls were not properly escaped.

Context menu in TMerge didn't show up on secondary monitors.