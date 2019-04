Versie 1.12.0 van TortoiseSVN is uitgekomen, de derde update van de grote 1.10-release. Dit programma is een gebruikersinterface voor Subversion, dat door ontwikkelaars wordt gebruikt voor versiebeheer. Het is haast onmisbaar als met verschillende mensen aan een project wordt gewerkt. TortoiseSVN integreert zich als een shell extension in Windows en kan zelfstandig of in combinatie met een ide worden gebruikt. Versie 1.12.0 van TortoiseSVN is gekoppeld aan Subversion versie 1.12. Sinds versie 1.11.0 zijn de volgende problemen verholpen:

Version 1.12.0 Foxed: Ignoring comments in TMerge could lead to memory exhaustion. Version 1.11.1 Fixed: Diffing from the log dialog failed if the repository name itself contained non-ASCII chars.