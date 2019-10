Versie 4.1.9 van qBittorrent is verschenen. Deze opensource-torrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er wordt op dit moment ook aan versie 4.2.0 gewerkt en daar is nu de eerste bèterelease van verschenen. In versie 4.1.9 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfix: Preserve relative order when moving to top/bottom in queue Windows: Use real physical screen DPI WebUI: Bump Web API version