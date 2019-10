Versie 6.1.0 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Dark mode

64-bit version

Customizable list of extended fields in editor

Predefined folder for covers

Ability to get params for web requests automatically

Now you can see total number of tracks in release for online lookups Improved: Format value command nows has own button on main toolbar and works from any modes

Import lyrics wizard nows remember options

Ability to use own musicbrainz server

New hotkey Ctrl+W to send web search request

Scalable interface of Transformations editor

Vorbis comments compatibility with JRiver

Switched to new fast internal RegEx engine Fixed: Access violation error on multilevel transformations with nulled fields

Processing of track numbers for vinyl releases from Discogs