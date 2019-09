Versie 4.3.2 van Pi-hole is uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixes Simplify restarting code for pihole restartdns #2873 (Fixes #2869)

#2873 (Fixes #2869) Remove the ZeusTracker blocklist from the defaults #2846 (Fixes #2843)

Fix for 404 error when browsing to http://pi.hole/ (without /admin) #2826

Fix for when dig also returns a CNAME #2865 (Fixes #2863)

also returns a CNAME #2865 (Fixes #2863) Fix pihole -up showing FTL update when network is down #2820 (Fixes #1877)

showing FTL update when network is down #2820 (Fixes #1877) Improve pid detection in pihole-FTL.service #2767

detection in pihole-FTL.service #2767 Fix uninstall causing 403 errors and not removing packages #2808

Fix pihole manpage to match code. #2822

Fix error when getting latest FTL tag from GitHub API #2882

Call pihole with full path in install and cronjobs. #2886 (Fixes #2860)

with full path in install and cronjobs. #2886 (Fixes #2860) Add dhcp-ignore-names option when enabling DHCP service #2768 - Backport from v4.2

option when enabling DHCP service #2768 - Backport from v4.2 Restore pihole -q hosts format support and improve matching in edge cases #2891

hosts format support and improve matching in edge cases #2891 Remove adblock list style support #2912