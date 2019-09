Versie 19.09 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. Sinds versie 19.04 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 19.09: AC-4: basic detection, raw, in MP4 or TS

AC-3/E-AC-3: display time code of the first frame

Don't show anymore by default "encoded" bit rates and stream sizes

MOV: Decode more language codes

MXF: some metadata were missing

AC-3: AC-3 actually has no bit depth, removing the default 16 value

AC-3/E-AC-3: fix bitrate info (so duration) with streams having a time code

AC-3: parse more frames also when in MP4, in order to better detect JOC (Atmos)

MP4: do not show audio bit depth if it is the "default" 16 (value is not trustable enough)

ProRes RAW: we know only width and height

SubRip: bad handling of files having a quote character Changes in version 19.07: Mac App Store version: File comparison (InApp purchase)

Dolby E: readout of Dolby E program description

MXF: Detection of Dolby Vision

MP4: support of Spatial Audio Metadata

DV: color space is explicit

DV: audio format settings

Matroska: PCM bit rate

MOV, MXF: Time code frame rate

DV: DVCAM commercial name for locked audio and PAL 4:2:0

MXF: Time code track name

USAC: frame rate was missing in case of non standard sampling rate

USAC: fix infinite loop with some LATM streams

WAV: MP3 delay should be added to BWF time reference

TTML: fix wrong output with standalone files

N19/STL: fix crash with some uncommon framerates

VC-3: fix sub sampling with some v2 files

DV: Time code frame number was wrong (divided by 2) for 50/60 fps content