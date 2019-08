Versie 2.24.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.24.0: Fixed digital signature error on startup on Windows Vista

Added support for NVIDIA GeForce 305M, Quadro P620

Added support for Intel HD Graphics (Xeon E3-1265L V2)

Fixed some typos in Advanced -> Vulkan

Added Dataland PCI Vendor ID