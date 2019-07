Linux Kernel 5.2.1 is afgelopen zondag vrijgegeven. De Kernel is het hart van het besturingssysteem en zit, simpel gezegd, als laag tussen de hardware en de applicaties in. Zoals gewoonlijk kun je op Phoronix een samenvatting van de veranderingen terugvinden, al is de samenvatting van 5.2 wellicht interessanter om door te nemen. De aankondiging van Greg Kroah-Hartman ziet er als volgt uit:

Linux 5.2.1



I'm announcing the release of the 5.2.1 kernel.



All users of the 5.2 kernel series must upgrade.



The updated 5.2.y git tree can be found at:

git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git linux-5.2.y

and can be browsed at the normal kernel.org git web browser:

https://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/stable/linux-stable.git;a=summary



