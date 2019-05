Moritz Bunkus heeft versie 34 van MKVToolNix uitgebracht. Met dit opensourceprogramma kunnen matroska-bestanden bekeken, bewerkt en worden geconverteerd. Zo kunnen geluidssporen en ondertiteling worden toegevoegd, verwijderd of juist als standaard worden ingesteld. MKVToolNix is een verzameling afzonderlijke commandline-tools, maar er wordt ook een grafische gebruikersinterface meegeleverd. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, diverse Linux-distributies en macOS. In deze uitgave zijn de volgende drie problemen verholpen:

buffered at the wrong time. Fixes #2550.