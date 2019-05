Versie 4.2.1 van WinUAE is uitgekomen. Deze Windows-port van de UAE Amiga-emulator is in staat om een Commodore Amiga perfect te emuleren. Alle modellen, vanaf de allereerste Amiga 1000 tot en met de Amiga 4000, worden ondersteund. Hou er wel rekening mee dat WinUAE wordt geleverd zonder kickstart, bij wijze van spreken het bios/de firmware van een Amiga, of andere software. Meer informatie kan op het supportforum worden gevonden. WinUAE draait op Windows XP en hoger, en de download is nog geen 10MB groot. Voor een kickstart en programma's is Amiga Forever een mogelijke oplossing, met prijzen vanaf 10 euro. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

4.2.0 bugs fixed: Picasso IV and uaegfx YUV (video) overlay fixed. Didn’t affect RGB overlays.

Reset/restart didn’t reset overlay state.

Graphics corruption in some AGA programs (for example Alien Breed 3D). Old bug fixed: PPC emulation + Picasso IV: some programs had incorrect colors (For example Shogo MAD).

A2386SX bridgeboard unreliable/hanging floppy access fixed.

Changing accelerator board options (jumpers etc) on the fly didn’t do anything.

Fixed hang when attempting to play physical CD32 CD with video tracks.

Fixed crash when mounting UAE controller HDF with more than 30 partitions.