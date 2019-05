Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma installeert zich op een Windows-server met IIS en een sql-database, en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. De ontwikkelaar heeft 2019 voorjaarsupdate uitgebracht. Uitgebreide informatie daarover kan op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste veranderingen:

In short, the 2019 spring release includes the following features: Performance Counter Scanning

AWS & Azure Cloud Scanning

Office 365 Scanning

Intune Device Scanning

Plug & Play Device Scanning

SQL Server Cluster Scanning

Deepscan Engine Improvements

Exchange Scanning Improvements

LS Deepscan Engine upgrades