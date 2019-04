MariaDB is ontstaan als fork van MySQL, nadat dit in 2009-2010 door Oracle werd overgenomen. Voor een overzicht van de verschillen tussen MariaDB en MySQL kun je op deze en deze pagina's terecht. MariaDB is een krachtige opensourcedatabaseserver, die vooral populair is als website- en forumdatabase. De ontwikkelaars hebben versie 5.5.64 uitgebracht. De eerste stable uit de 5.5.x-tak stamt uit april 2012 en heeft voor acht jaar ondersteuning meegekregen, waarmee voornamelijk beveiligingsupdates worden doorgevoerd. De beknopte aankondiging ziet er als volgt uit:

MariaDB 5.5.64 Release Notes



This is a Stable (GA) release. In most respects MariaDB will work exactly as MySQL: all commands, interfaces, libraries and APIs that exist in MySQL also exist in MariaDB.



Updates & Bug Fixes



MariaDB 5.5.64 is a maintenance release. As per the MariaDB Deprecation Policy, this will be the last release of MariaDB 5.5 for Ubuntu 14.04 Trusty

Fixes for the following security vulnerabilities: CVE-2019-2614 CVE-2019-2627