MariaDB is ontstaan als fork van MySQL, nadat dit door Oracle werd overgenomen. Voor een overzicht van de verschillen tussen MariaDB en MySQL kun je op deze en deze pagina's terecht. MariaDB is een krachtige opensourcedatabaseserver, die vooral populair is als website- en forumdatabase. De ontwikkelaars hebben versies 10.6.10 10.7.6, 10.8.5, en 10.9.3 uitgebracht. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in versie 10.9.3 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Fix Assertion mysql_mutex_assert_owner(&log_sys.flush_order_mutex) failed in mtr_t::commit() (MDEV-29383)

Fix Frequent "Data structure corruption" in InnoDB after OOM (MDEV-29374)

Fix Recovery or backup of instant ALTER TABLE is incorrect (MDEV-29438)

Fix InnoDB Temporary Tablespace (ibtmp1) is continuously growing (MDEV-28240)

Fix full text index corruption if shutdown before changes are fully flushed (MDEV-29342)

For a complete list of changes made in MariaDB 10.9.3, with links to detailed information on each push, see the changelog.