NTWind Software heeft versie 5.0.8 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pull-down-menu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost dertig dollar. Sinds versie 5.0.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changelog for WinSnap version 5.0.8: Updated language files: Turkish

Improved capture of windows with transparency

Faster algorithm to clear native shadows Changelog for WinSnap version 5.0.7: Tray icon is now restored after Explorer restart

Fixed crash when double-clicking new text object

Fixed combo box text spacing on high DPI

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap version 5.0.6: New languages: Czech, German

Improved shadow drawing algorithm

Fixed installer to display the full list of languages Changelog for WinSnap version 5.0.5: Updated languages: Farsi, French, Turkish

Fixed crash when starting in Region capture mode

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap version 5.0.4: Updated languages: Dutch, Spanish

Initial window size was changed to a smaller size

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap version 5.0.3: Languages: Chinese, Danish, French, Spanish, Ukrainian

Fixed modified document flag when changing resize settings

Fixed font for empty screenshot text

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap version 5.0.2: Languages: Arabic, Chinese, Dutch, Hungarian, Korean, Slovenian

Fixed pen shadow and saving shadow boundaries

Fixed "Clear background" option always on

Some other minor improvements and bug fixes