Realix heeft versie 6.04 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 v6.04: Full AMD Radeon VII monitoring support.

Added Intel Cooper Lake and Snow Ridge.

Improved configuration of tray icons.

Improved support of multiple devices behind Intel VROC.

Added monitoring of Corsair Platinum series (H100i, H115i) coolers.

Improved AMD Zen2 support.

Added reporting of TDC and EDC limits for AMD Zen CPUs.

Improved detection of serial ports.

Fixed reporting on system temperature on some MSI mainboards.

Fixed occasional 0 RPM fan values on some systems with ITE SIOs.

Added preliminary support of Intel Emmitsburg.

Added preliminary support of AMD Navi.

Added reporting of DIMM temperatures via IMC on Sandy Bridge and later server CPUs.

Added several new CPU and GPU models.

Minor improvements to UI and bug fixes.