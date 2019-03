Versie 4.97 van f.lux is uitgekomen. Dit programma stemt de kleur van het scherm af op de stand van de zon. Zo is het scherm overdag helderder en wanneer de zon ondergaat wordt de kleur 'warmer'. Dit is niet alleen rustiger voor de ogen, het zou zelfs kunnen helpen bij slaapproblemen. Het programma helpt bij het vinden van jouw locatie op aarde, zodat het precies weet wanneer de zon ondergaat. F.lux is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 4.97: Adds per-monitor disable for people with TVs and e-Paper displays

Fixes a Philips Hue brightness problem

Fixes a problem that broke Darkroom below 1900K

Adds option to turn off GPU usage below 1900K (off for Windows 7)

Fixes maps “search” button

Defers to corporate installs on same machine

Handles unicode menus better

Makes disable until morning wait until after sunrise

Color changes work again on Windows Insider (as of 18351)