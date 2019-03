In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden gaan brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar, die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekend staat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe "onofficiële" versies uit. Deze bevatten alleen kleine verbeteringen en ook wordt altijd de laatste versie van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.8.5 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to v0.74 Changes/additions/improvements: Option to specify command line parameters to use when downloading with youtube-dl (File > Save a Copy). Does not apply to streaming.

CoverArt improvements. Prefer image with same filename. Reduced chance of false positive matches.

Increased max Pan&Scan zoom factor to 5x. Fixes: Crash in null renderer. Also support more mediatypes.

Ellipsis character was trimmed off from beginning or end of subtitles.

Ignore auto-zoom setting when remember window size is enabled.

Remember correct playlist position on a non-primary screen from extended Desktop.

Don't use YDL when an URL points to a file.