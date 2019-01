PlayerUnknown's Battlegrounds is een populair online battle royale-spel. Het is beschikbaar voor Windows via Steam, de Xbox One, Android, iOS en de PlayStation 4. Tweakers heeft al weer behoorlijk wat tijd geleden een preview van de Xbox One uitgave online gezet, die nog steeds een goede indruk geeft van het spel. PUBG Corp, de ontwikkelaar van het spel, heeft voor de versies op het PlayStation 4- en het Xbox One-platform updates uitgebracht. De versieaanduiding is voor de PS4 vast gezet op Update #1, en voor de Xbox op Update #4. De wijzigingen zien er als volgt uit:

PS4 - Update #1 Patch Notes

On January 22, we will be updating live servers to Update #1! This update will include the new snow-themed map, Vikendi, the Survivor Pass: Vikendi, a new vehicle and new weapons, along with many quality of life and bug fixes.



Xbox - Update #4 Patch Notes

On January 22, we will be updating live servers to Update #4! This update will include the new snow-themed map, Vikendi, the Survivor Pass: Vikendi, a new vehicle and new weapons, along with many quality of life and bug fixes. New Map: Vikendi

Survivor Pass: Vikendi

New Weapon: Skorpion

New Weapon: G36C

New Vehicle: Snowmobile

Region Renewal, Season & Rank, Leaderboard

Survival Title System (Beta Season 1) has been added

Play Menu UI Renewal

Parachute System Overhaul