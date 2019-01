Voor de veiligheid is het beter om verschillende wachtwoorden te gebruiken, zodat als een bepaalde service wachtwoorden laat uitlekken, niet al je andere accounts met hetzelfde wachtwoord toegankelijk zijn. Voor het bijhouden van al deze verschillende wachtwoorden zijn wachtwoordmanagers een uitkomst. 1Password is er hier een van, en is beschikbaar als webapplicatie en als app op verschillende platforms, zoals Android, iOS, macOS en Windows. Het kan dertig dagen geprobeerd worden, waarna een licentie moet worden aangeschaft. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. AgileBits heeft enkele dagen geleden twee nieuwe versies uitgegeven: 7.2.6 voor iOS en 7.3.657 voor Windows. Daarnaast zijn er bèta's verschenen voor Android en macOS. De lijsten met veranderingen zien er als volgt uit:

Version 7.3.657 - Windows



Improvements Translation updates. Fixed In certain cases, 1Password could not complete an update due to existing old app folders that were not cleaned up. 1Password now removes the stale app folders before installing an update. {OPW-3713, OPW-3706}

Fixed a crash related to items with empty entries for the Related Items section. {OPW-3705}

Fixed a crash related to refreshing detail views when there is no icon to load. {submitted-crash-reports}

Incorrect versions were written for 1Password in the registry entries for uninstaller.

The keyboard shortcut to change field type would work in template fields that cannot be changed. {OPW-3708} Version 7.2.6 - iOS



Good day, everyone! Today's update adds support for an upcoming App Store promotion. If you've been waiting to sign up for a 1Password.com membership, you'll want to watch this space between the 15th and the 31st. If you need us you can find us at @1Password on Twitter or on Facebook at facebook.com/1Password. If you have questions or need support just pop on over to support.1password.com and we'll point you in the right direction.