Versie 5.13.7 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Back-propagated some improvements and fixes from 5.14 & 5.14.3 beta releases: Suspending workaround 1644 for a bug in Windows 10 version 1803 (April 2018 update), fixed in version 1809 (October 2018 update), that caused drag&drop downloads to Windows Explorer end in a wrong folder.

Use remembered private key passphrase in generated script/code. 1688

Bug fix: Remembered private key passphrase is not passed to PuTTY. 1708

Bug fix: Failure when canceling connection attempt started from command-line. 1710

Bug fix: The last file transfer before creating a remote directory during synchronization is not reported with .NET assembly. 1715

Bug fix: Failure when starting GUI. 1717

Translation updated: Simplified Chinese.