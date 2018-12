Versie 2.3.6 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste files van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes New option require_modern_tls forces TLSv1.2+ for SSL-connections

RSS source icon on all tabs of feed overview

RSS source icon now links to feed details page (if available)

RSS feed URL's with commas would be wrongly escaped

Common RSS login problems will show more appropriate error

Added API-call to modify RSS-filters

Exceeding disk space could result in endless retry-loop

History Retry All would not retry failed NZB URL-fetches

API-call to retry a job could result in unexpected error

Assume correct SSL/certificate setup if test-host was disabled

The par2-file creator was logged incorrectly

Linux: Correct supported file extensions of tray icon

Windows: Update MultiPar to 1.3.0.2

Windows and macOS: Update UnRar to 5.61