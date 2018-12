Realix heeft versie 6.0 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Version 6.00 Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE H370 series mainboards.

Fixed sensor monitoring on GIGABYTE Z390 M GAMING.

Added monitoring of VRM temperature on some ASUS MAXIMUS XI HERO/CODE/FORMULA mainboards.

Added monitoring of external fans on ASUS ROG STRIX GTX 1080.

Enhanced sensor monitoring on ASRock X399 Phantom Gaming 6.

Added monitoring of overclocking voltage offsets on later Intel CPUs.

Improved identification of drives connected to some Silicon Image SATA/RAID controllers.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE B360 and H310 series mainboards.

Added reporting of AVX2 turbo limit ratios for Kaby Lake and Coffee Lake.

Fixed reporting of GPU Power and some other information on NVIDIA GPUs using later drivers.

Added detection of DCH-compliant GPU drivers.

Added reporting of AC/DC Loadline value for Skylake, Kaby Lake and Coffee Lake.

Added option for bold font in tray icon.

Added reporting of basic SVID voltage regulator information and universal VR temperature monitoring for Haswell and later CPUs.

Added monitoring of Memory Controller 0/1 voltage (VCCP) on Skylake-X, Skylake-SP and Cascade Lake.

Added reporting of Maximum Memory Capacity limit by CPU on Skylake-SP and Cascade Lake.

Enhanced sensor monitoring on ASUS WS C246M PRO.