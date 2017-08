Er is een update voor versie 2.2.0 van SABnzbd uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste files van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes Allow up to 5 bad articles for jobs with no or little par2

Only auto-disconnect after first run of verification

Warning is shown when password-file is too large

Failure of recursive unpacking no longer fails whole job

Failure of unpacking of duplicate RAR no longer fails whole job Bugfixes Some users were experiencing downloads or pre-check being stuck at 99%

Fixed RarFile error during unpacking

Remove email addresses settings from log export

Block server longer on 'Download limit exceeded' errors

Windows: If repair renamed a job the correct renamed file was deleted

Windows: Unpacking of downloads with many archives could fail

macOS: Adding jobs could fail without any error