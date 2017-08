Versie 1.10 van CoreTemp is uitgekomen. Dit kleine, gratis programma kan de processor van de computer identificeren en in de gaten houden. Zo laat Core Temp onder meer de temperatuur en werkdruk van de afzonderlijke cores zien. Op deze pagina is een lijst van alle ondersteunde processors te vinden. De verzamelde informatie wordt in een log weggeschreven, zodat deze later in een grafiek kan worden gezet, bijvoorbeeld in Excel. Ook is het mogelijk om de processor via een Android- of Windows Phone-app in de gaten te houden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New: Support for AMD Bristol Ridge APUs. Fix: 1.10 version crash on AMD processors or only populating temperature of first 1-2 cores.

Add correct temperature offsets for AMD Ryzen Threadripper X1920 and X1950.

In multi-socket AMD systems, switching into MiniMode would bring up all hidden windows of all running applications and services.

Support for MCM AMD CPUs. Only the highest temperature per CPU is displayed.

Socket C32 and G34 Opteron code names.

On some AMD Opteron systems the CPU model number is not displayed.

Detection of the C32 and G34 socket types for some Opteron CPUs.

Corrected TjMax on some older desktop Atom chips.