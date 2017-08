Er is met versienummer 1.7 build 3344 een nieuwe stabiele uitgave van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7.3344 Added web display function to broadcast logo(CEF installation is required)

Added search function to bookmark editor

Added the ability to set the background color by creating snapshot

Added the ability to switch the power state in configuration

Added the ability to delete recent capture files

Fixed the horizontal or vertical size of broadcast logo

Improved high-definition video playback

Improved skin drawing speed

Improved broadcast logo drawing speed

Fixed an issue that DVD subtitles were invisible with DXVA in D3D11 Renderer