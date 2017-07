FastStone Soft heeft versie 6.3 van zijn programma Image Viewer uitgebracht. FastStone Image Viewer is gratis, klein en snel, en zit boordevol doordachte functionaliteit voor het bekijken en bewerken van afbeeldingen, zoals roteren (lossless voor jpeg), uitsnijden, vergroten en verkleinen, verwijderen van het rode-ogeneffect, draaien van de foto om een scheve horizon te corrigeren, en aanpassen van kleuren, contrast en helderheid. De gebruikersinterface is meertalig en onder andere in het Nederlands te gebruiken.

Nieuw in deze uitgave is onder meer dat het nu ook video's kan afspelen. Codecs worden overigens niet meegeleverd. Recente Windowsversies kunnen echter de meest gebruikelijke formaten prima weergeven, voor de overige gevallen zouden de LAV filters bijvoorbeeld een uitkomst kunnen bieden.