Cacti is een volledige frontend voor RRD tool, een applicatie waarmee je op gezette tijden informatie kunt binnenhalen van je netwerk en aangesloten apparatuur. Cacti kan deze binnengehaalde informatie overzichtelijk weergeven in verschillende grafieken, waardoor je in één oogopslag de prestaties over een bepaalde periode kunt zien. Het vereist een omgeving met MySQL, PHP, RRDTool, net-snmp en een webserver met PHP-ondersteuning. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en verschillende reallife-voorbeelden zijn via deze pagina op te zoeken. De ontwikkelaars hebben begin 2016 de source van Cacti verhuisd naar GitHub en daarmee de weg vrijgemaakt voor versie 1.0.0, die in januari van dit jaar uitkwam. Enkele dagen geleden hebben de ontwikkelaars versie 1.1.13 op de wereld gezet, met de volgende veranderingen:

Cacti Change Log issue#605: Remove Spikes feature not fully functional

issue#814: Allow 'Save' feature from New Graphs

issue#837: Using the add_device.php CLI script, you can not 'default' the device threads to other than 1

issue#838: CVE-2017-10970: XSS Issue in link.php

issue#839: The Database column name 'rows' is a reserved word in MariaDB 10.2+

issue#845: External links tabs should appear at the end of the tab view

issue#846: Web crawl of Cacti site shows errors in the log

issue#847: CVE-2017-10970: XSS Issue in lib/html_form.php.

issue#853: Go and Clear buttons do not work in all cases on Graph Rules pages

issue: Up/Down arrow titles labeled incorrectly on Tree Management page

issue: Make the default Export Type a Device Template

issue: Fix SNMPagent MIB cache issues

issue: Realtime cache cleanup now only removes rrd and png

issue: When redirected from reports, you can receive a validation error

feature: updated Dutch language