woensdag 17 mei 2017

Xen is een baremetal-hypervisor voor het x86- en ARMv7/v8-platform, en laat diverse besturingssystemen gelijktijdig op één systeem draaien zonder de prestaties drastisch te beïnvloeden. Voor meer informatie over Xen en de bijbehorende community verwijzen we naar deze en deze pagina. Op dit moment worden alleen Linux, NetBSD en FreeBSD als hostsystemen ondersteund, maar men is druk bezig om ook andere besturingssystemen volledig te ondersteunen. De ontwikkelaars hebben 4.9.0 RC5 uitgebracht, met de volgende aankondiging:

Xen 4.9 rc5



Hi all,



Xen 4.9 rc5 is tagged. You can check that out from xen.git:

git://xenbits.xen.org/xen.git 4.9.0-rc5



For your convenience there is also a tarball at:

https://downloads.xenproject.org/release/xen/4.9.0-rc5/xen-4.9.0-rc5.tar.gz



And the signature is at:

https://downloads.xenproject.org/release/xen/4.9.0-rc5/xen-4.9.0-rc5.tar.gz.sig



Please send bug reports and test reports to xen-devel@lists.xenproject.org. When sending bug reports, please CC relevant maintainers and me (julien.grall@arm.com).



Cheers,

Julien Grall