Door Bart van Klaveren, donderdag 13 april 2017 21:36, 0 reacties • Feedback

Bron: Daum Communications

Er is met versienummer 1.7 build 1915 een nieuwe stabiele uitgave van Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht: