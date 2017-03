Door Bart van Klaveren, zondag 26 maart 2017 20:42, 0 reacties • Feedback

Bron: PeaZip

Versie 6.4.0 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Backend pea 0.61 crc/hash marks duplicate files shows number of copies found to find duplicates, value of best checksum or hash algorithm is checked (PeaUtils GUI) secure delete removes items from list if successfully erased

(Linux x86-64) p7zip 16.02 Code Various fixes, visual updates and code cleanup File manager Added tabbed browsing Tab bar is toggled from "Tab bar" entry available in from main menu > Organize, and in address bar and tab bar context menus Tab bar is also shown clicking on "Open in a new tab" in context menu Tabs can be added, deleted, moved, and resized

Added rename options (context menu, File manager > Rename) : prepend and append parent directory name

Improved rename dialog (F2) Extraction and archiving Added option to archive and extract using relative, full, or absolute paths (non-persistent value, in advanced options) for 7z / p7zip supported archive formats

Improved archive conversion If "Add each object to a separate archive" is checked (default), no extra root foder is added to the converted archive (supported for conversion toward all 7z/p7zip formats) If the option is unchecked (consolidate multiple archives into one), it is added an extra folder with archive name to keep content separated



