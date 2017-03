De ontwikkelaars achter het Libre Embedded Linux Entertainment Center hebben versie 8.0.1 uitgebracht. LibreELEC is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid vertrokken zijn en voor zichzelf zijn begonnen. Deze Linux-distributie is gebaseerd op Kodi en kan een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. Versie 8.0.1 van LibreELEC gebruikt Kodi versie 17.1 als basis, die kort geleden is uitgekomen. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

LibreELEC (Krypton) v8.0.1 MR is available bringing Kodi v17.1, hardware support for the Raspberry Pi Zero W, improved software HEVC decoding on RPi3/CM3 hardware, driver support for Fe Pi audio cards, and support for Cirrus Logic DAC audio cards (thanks to @HiassofT). The bump to Kodi v17.1 resolves several upgrade and user-experience issues we have seen with the initial Kodi v17.0 release, and happiness is enhanced for users wearing an official LibreELEC tee-shirt or hoodie.