Door Bart van Klaveren, donderdag 16 maart 2017 07:50, 0 reacties • Feedback

Bron: AMD, submitter: PuckStar

AMD heeft een nieuwe editie van zijn Radeon Software Crimson ReLive Edition drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7750 en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7- en R9-series. Voor wat betreft Windows worden alleen versies 7, 8.1 en 10 ondersteund. Voor oudere kaarten, die nu als legacy of non- gcn worden aangeduid is Catalyst Software Suite versie 15.7.1 de laatste stabiele uitgave. ReLive Edition voegt onder meer videocapturing en streaming voor games toe. Verder is er Chill, waarmee de videokaart efficiënter met energie moet omgaan en WattMan, waarmee de kaart kan worden overgeklokt. Deze uitgave, die door AMD als optioneel wordt aangeduid, voegt onder meer ondersteuning toe voor het spel Mass Effect: Andromeda. De complete changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.