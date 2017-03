VMware heeft verleden week versie 12.5.3 van zijn virtualisatiesoftware Workstation Pro en Player uitgebracht en komt nu al wegens een beveiliginsgprobleem met een update. Met dit programma is het mogelijk om een of meer virtuele computers aan te maken, waarop een groot aantal verschillende besturingssystemen kan worden geïnstalleerd. Op die manier kunnen ze naast elkaar worden gebruikt, in tegenstelling tot een dualbootopstelling, waarbij uit het ene of het andere moet worden gekozen. VMware Workstation Pro is beschikbaar voor Windows en Linux, en licenties beginnen bij zo'n 250 euro. Workstation Player is gratis voor thuisgebruik, maar heeft een beperktere featureset. In deze update is het volgende probleem verholpen:

This release of VMware Workstation Player addresses an out-of-bounds memory access vulnerability related to the drag-and-drop feature. This vulnerability might allow a guest to execute code on the operating system that runs VMware Workstation Player. The Common Vulnerabilities and Exposures project assigned the identifier CVE-2017-4901 to this issue.