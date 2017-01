Door Bart van Klaveren, woensdag 18 januari 2017 08:40, 42 reacties • Feedback

Bron: Pi-hole, submitter: Qpad

Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in jouw netwerk. Wanneer er een verzoek van elk willekeurig apparaat binnenkomt om een reclamedomein te benaderen, zal Pi-hole dit ombuigen naar zichzelf. Hierdoor zullen pagina's sneller laden en kan er in potentie ook malware buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van Tweaker jpgview. De ontwikkelaars hebben versie 2.11.2 uitgebracht en hierin zijn de volgende problemen verholpen: