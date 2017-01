Door Bart van Klaveren, woensdag 18 januari 2017 13:02, 0 reacties • Feedback

Bron: TagScanner

Versie 6.0.19 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.0.19: New functions: $swapprefix, $stripprefix

Improved: Recognition of APE tags

Fixed: Handling of templates for Rename folder by tag feature

Fixed: Incorrect sorting of filelist by user-defined columns

Changed: APEv2 tag now default for TTA-files

Changed: Now when you run the program it opens file from passed arguments, rather than scans folder in which it placed

Updated support for WavPack 5.0 format

Translation: Turkish



TagScanner 6.0 screenshot. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.