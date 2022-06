DDR4-geheugen op hoge snelheid

Hoewel we in bepaalde opzichten aan de vooravond staan van de komst van DDR5-geheugen voor de desktop, is deze nieuwe generatie werkgeheugen tegelijk nog ver van ons verwijderd. Zeker voor de consument die doorgaans meer let op een goede prijs-prestatieverhouding dan die allerlaatste megabyte per seconde aan bandbreedte of tienden van een nanoseconde aan latency, is het nog even wachten tot de nieuwe generatie werkgeheugen een acceptabel prijsniveau heeft bereikt. Daar komt bovenop dat er, met de huidige staat van de chipmarkt, door wereldwijd grote tekorten aan productiecapaciteit en beschikbare grondstoffen, onzekerheid heerst over de beschikbaarheid van DDR5 als het eenmaal zover is.

Het prestatieplafond van DDR4

We hebben de potentie van DDR5 enige tijd geleden al besproken. Met potentiële uitdagingen van beschikbaarheid en betaalbaarheid voor DDR5 gooien we het in dit artikel daarom over een andere boeg: waartoe zijn de snelste DDR4-kits eigenlijk in staat? Wat levert een superhoge geheugensnelheid in gaming op?

In de loop der jaren is de maximale snelheid van de huidige generatie werkgeheugen voor de desktop steeds verder opgeschroefd. Dat zien we terug in de hoge snelheid die geheugencontrollers van nieuwere generaties processors officiëel ondersteunen, mede door toegenomen concurrentie. Zo draaien recente cpu’s van Intel en AMD volgens de specificaties op DDR4-3200.

Uiteraard behoren nog veel hogere snelheden inmiddels ook tot de mogelijkheden. DDR4 is behoorlijk doorontwikkeld en zodoende zijn er tegenwoordig geheugenkits te koop met maximale snelheden ver boven de specificatie toen de standaard in 2014 werd uitgebracht. Zoals bij vrijwel alle hardware staat tegenover topprestaties een buitensporig hoge prijs. Wie het neusje van de zalm wil, mag daarvoor flink geld neerleggen. Maar wat krijg je daar in de praktijk voor terug?