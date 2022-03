Galaxy S20 Ultra versus P40 Pro+

Dit jaar is er een nieuwe lichting smartphones uitgekomen, met namen als Pro, Ultra en Plus. Ze kosten gemakkelijk meer dan duizend euro en waar ze écht in moeten uitblinken, is het camerasysteem. We vergeleken eerder al de Samsung Galaxy S20 Ultra met zijn concurrenten. Vervolgens zetten we de Oppo Find X2 Pro tegenover de S20 Ultra.

Nu is het tijd om te kijken waar Huawei staat. Samsung en Huawei zijn wereldwijd nog altijd de grote twee op Android-gebied. Het leek ons dus interessant om, in deze tijden van komkommers en ondanks corona, naar buiten te tijgen en flink wat plaatjes te schieten om te vergelijken. Het is duidelijk dat beide fabrikanten alles wat ze hebben in deze supertoestellen hebben gestopt. Geen concessies dus en daardoor een meetpunt van waartoe smartphonecamera's anno nu in staat zijn.

Beide smartphones zijn al een tijdje uit, waardoor de kinderziektes eruit zijn. Die had de S20 Ultra in de vorm van autofocusproblemen, maar ook op de P40 Pro+ hebben we al diverse camera-updates voorbij zien komen. In dit artikel gaan we niet nog eens uitgebreid in op de smartphones zelf of hun camerasystemen, maar focussen we ons vooral op de kwaliteit van de diverse camera's en de bijbehorende modi. Wie van deze twee reuzen heeft de beste smartphonecamera's?