Acer kondigde tijdens de CES nieuwe laptops aan in de Swift-serie. Daar zaten twee interessante modellen tussen. Om te beginnen komt er een uitvoering met een AMD Ryzen 4000-processor, maar die is nog niet verkrijgbaar. De Intel-versie van de Swift 3 is inmiddels wel verkrijgbaar en hij valt op door zijn ongebruikelijke beeldverhouding van 3:2 en een resolutie die gelijk is aan die van de Microsoft Surface Laptop. De rest van de hardware is op zich niet bijzonder, met een Core i5-processor, 8GB geheugen en een ssd van 1TB, wat voor Intel genoeg is voor een Project Athena-labeltje. Wat bij deze specificaties wel opvalt, is dat je er relatief weinig geld voor kwijt bent, namelijk negenhonderd euro. Eigenlijk gaat het hier dus om een soort goedkope Surface Laptop-variant van Acer. Hoe pakt dat uit?

We willen niet gedurende de hele review de vergelijking met de Surface Laptop maken, al is het maar omdat die laatste een paar honderd euro duurder is dan de Swift 3. Maar bij de behuizing doen we het toch even, want als je naar de vormgeving van de Swift kijkt is er geen groter contrast denkbaar dan met de Surface Laptop. Die laatste heeft een fraai afgewerkte metalen behuizing, iets dat je bij laptops rond de duizend euro wel mag verwachten. Bij de Swift 3 is het echter duidelijk een punt waarop is bezuinigd, want hij is grotendeels van plastic gemaakt en daarbij is niet gekozen voor het dikke soort. Het resultaat is een behuizing die licht is, maar met name bij het scherm makkelijk is krom te trekken. De rest van de laptop voelt een stuk steviger, maar nog steeds goedkoop aan. De ene Swift 3 is de andere dus niet, want een Swift 3 die we eerder dit jaar reviewden had juist wel een behuizing die grotendeels uit metaal bestaat.

Een andere bezuiniging betreft de rechter usb-poort, die maximaal op usb 2.0-snelheid werkt. Een usb 3.0-poort is gelukkig wel aanwezig aan de linkerkant van de laptop, maar een langzame usb-poort op een laptop van 900 euro is onpraktisch. Naast de usb 3.0-poort zit een usb-c-aansluiting met ondersteuning voor Thunderbolt 3 en daaraan kun je zien dat Intels Project Athena-programma zijn vruchten afwerpt. Acer voorziet zijn laptops doorgaans namelijk niet van Thunderbolt-ondersteuning vanwege de extra kosten die dat met zich meebrengt, maar het is een verplichte toevoeging om het Project Athena-logo te mogen dragen. Het lijkt erop dat Acer er daarom in dit geval voor heeft gekozen om Thunderbolt wel te ondersteunen. Daarna was het geld blijkbaar op, want een kaartlezer voor (micro-)sd-kaarten is niet op de laptop terug te vinden.

Het toetsenbord bestaat uit vlakke toetsen die een wat slappe feedback geven, zeker als je een stevige aanslag hebt. De hoeveelheid travel is precies zoals je bij een compacte laptop verwacht: niet geweldig, maar er zijn laptops zoals Dells XPS 13 en de Apple butterfly-toetsenborden die nog veel minder travel hebben. Een ander mogelijk punt van irritatie is de witte toetsenbordverlichting op de zilveren toetsen. Als de verlichting aanstaat en er genoeg omgevingslicht is, hebben de letters en de toetsen ongeveer dezelfde kleur en kun je door het gebrek aan contrast het opschrift van de toetsen dus niet lezen. Zet je de toetsenbordverlichting uit, dan is je probleem opgelost. Over de touchpad hebben we geen klachten. Er is lekker veel plek voor ingeruimd en hij registreert alle tik- druk- en veegbewegingen zonder problemen.

Benchmarks

Genoeg over de buitenkant, tijd voor de componenten aan de binnenkant. De processor is een Core i5-1035G4 van de Intel Ice Lake-generatie. Er is een relatief snelle Iris Plus-gpu aan boord, met 48 execution units. Dat is overigens niet de snelste gpu die Intel kan leveren, want er zijn ook Ice Lake-processors met het G7-achtervoegsel die 64 execution units hebben. Verder is de SF313 voorzien van 8GB werkgeheugen en een ssd van 1TB. Die ssd is een Intel 660p. Dat is een qlc-ssd, die niet de snelste is.

De processor blijkt ook niet de snelste te zijn, gezien de resultaten in Cinebench en 3DMark Physics. Dat lijkt te komen doordat Acer de processor wat zuinigjes heeft afgesteld. Bij het draaien van Cinebench schiet het verbruik naar 32 watt en stijgt de klokfrequentie tot boven de 3GHz. Dat duurt helaas niet lang, een seconde of tien, en daarna daalt de klokfrequentie doordat het verbruik beperkt wordt tot 15 watt. Belast je maar één core, dan is 15 watt voldoende om snel te zijn in Cinebench Single, maar als alle vier de cores aan het werk worden gezet, blijken er genoeg laptops te zijn die een stuk vlotter zijn. In de grafische benchmark van 3DMark doet de Swift 3 het wel weer goed, want daar is een duidelijk verschil te zien tussen de Acer met Iris-gpu en laptops met de gewone UHD Graphics-gpu.

Beeldkwaliteit

Het scherm is het opvallendste onderdeel van de Swift 3, omdat er gekozen is voor een 3:2-paneel met een resolutie van 2256x1504 pixels. Voor zover wij weten werd die resolutie eerder alleen door Microsoft toegepast in de Surface Laptop, maar Acer heeft nu dus ook panelen met die resolutie ingekocht. Dat heeft het bedrijf niet bij de dezelfde fabrikant als Microsoft gedaan, want dat maakt gebruik van Sharp-panelen terwijl die in de Swift 3 afkomstig zijn van BOE. Het 3:2-paneel heeft meer verticale ruimte dan de gebruikelijke 16:9-panelen. Dat merk je bijvoorbeeld op webpagina's, waarbij je minder hoeft te scrollen en meer informatie tegelijk op je scherm hebt. Je merkt het uiteraard ook bij films, waarbij je doorgaans zwarte balken boven en onderaan in beeld hebt.

Terug naar de kwaliteit van het beeld: daarbij blijkt het paneel van BOE niet onder te doen voor het Sharp-paneel in de Surface. De helderheid is nog een stukje hoger dan bij de Laptop 3 en het contrast ligt ongeveer op hetzelfde niveau. Optisch lijkt het contrast nog wat hoger doordat Acer het scherm een glanzende afwerking heeft gegeven. Er zit echter geen touchscreen achter en wat ons betreft had er best een ontspiegelende laag op het scherm mogen zitten, vanwege de reflecties die een glanzend scherm met zich meebrengt.

Accuduur en upgrades

We kijken uiteraard ook naar de accuduur en daarbij is het Project Athena-labeltje ook weer van belang. De accuduur moet van Intel uitkomen op negen uur tijdens dagelijks gebruik en zestien uur bij het afspelen van een lokale video. Intel hanteert daarbij een helderheid van 150cd/m², nog iets lager dan de 180cd/m² die wij voor onze accutests gebruiken.

We hebben drie accutests gedraaid om te zien of de Swift 3 inderdaad aan de eisen voldoet en dat lijkt er wel op, hoewel het onduidelijk is hoe Intel 'gemengd gebruik' definieert. Als we continu browsen komt de accuduur in ieder geval op een ruime twaalf uur uit, maar in de veel zwaardere PCMark Creative-accutest is de accu een stuk rapper leeg en komen we op vier uur en twintig minuten. Bij het kijken van video verbaasde de Swift ons en haalden we ondanks de iets hogere helderheid bijna zeventien uur.

Die lange accuduur komt onder andere door de flinke accu van 56Wh die Acer heeft gemonteerd, maar ook door het gebruik van lpddr4-geheugen. Dat is lekker zuinig, maar heeft als nadeel dat je het niet kunt vervangen.

Als je de onderkant van de laptop haalt, zijn de ssd en draadlozenetwerkkaart de enige upgradebare onderdelen. Wat ons ook opviel aan de onderkant is dat de heatpipe die over de processor-package heen loopt, wel contact maakt de cpu, maar niet met de pch die ernaast ligt. We hebben een aantal benchmarks opnieuw gedraaid om te zien of de lage cpu-score wellicht hierdoor werd veroorzaakt, maar de temperaturen die de laptop rapporteerde bleken niet te ver op te lopen. De throttling komt dan ook doordat Acer het maximale verbruik heeft willen beteugelen.

Conclusie

De SF313 is op cpu-vlak niet de snelste laptop, hoewel die uitspraak wat nuance behoeft. De processor kan zichzelf kort naar hoge frequenties boosten en als er maar één core wordt benut kan dat zelfs nog een tijdje worden vastgehouden. Voor zwaarder gebruik bij langdurige belasting van alle cores zijn er echter snellere laptops. Datzelfde geldt eigenlijk voor de ssd. De Intel 660p is een qlc-ssd en bij doorsnee gebruik zul je het verschil met een tlc- of mlc-ssd niet merken, maar bij zware belasting kan dat wel zo zijn. Voor de doorsnee gebruiker zal de Swift 3 dus snel genoeg zijn.

Waar de Swift 3 wel echt in uitblinkt, zijn het scherm en de accuduur. Het scherm heeft een 3:2-verhouding en dat kunnen we wel waarderen, net als de hoge helderheid en het goede contrast. Minder enthousiast zijn we over de glanzende schermafwerking, maar dat is een kwestie van smaak. De accuduur is uitstekend, helemaal bij het afspelen van video.

De aanschafprijs is aantrekkelijk, want voor negenhonderd euro zijn er weinig laptops die een i5-processor gecombineerd met 8GB geheugen en een ssd van 1TB bieden. Je kunt echter wel zien dat daarvoor is bezuinigd op andere aspecten, want de behuizing voelt wat goedkoop aan, de usb2.0-poort is onpraktisch en een kaartlezer mag je zelf aanschaffen. Anderzijds maakt het scherm de Swift 3 wel uniek, en dat is samen met de accuduur een goede reden om er een aan te schaffen.