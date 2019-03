Het zijn hebbedingen, bluetooth-speakers. Echt nodig zul je ze niet snel hebben, maar leuk 'voor erbij' zijn ze zeker, voor tijdens die picknick in het park, dat weekendje in een huisje of dat weekje wintersport. Er zijn dan ook nogal wat merken die één of meerdere modellen in hun assortiment hebben, en daar gaan we er hier een aantal van vergelijken.

Om de test een beetje eerlijk te houden, selecteerden we speakers die in prijs enigszins vergelijkbaar zijn. We hebben gekozen voor modellen die ruwweg 100 tot 200 euro kosten. Daarmee vallen de instapmodellen van veel fabrikanten af en blijven ook de topmodellen buiten beschouwing. Verder hebben we modellen gekozen die ook in functionaliteit vergelijkbaar zijn. We kijken naar 'pure' bluetooth-speakers met een batterij als stroomvoorziening zodat ze buitenshuis zijn te gebruiken. In onze test kom je dus geen slimme speakers of speakers voor een multiroom-audiosysteem tegen, ook al zijn er in de door ons gekozen prijsklasse de nodige van te vinden .

De modellen die we hebben vergeleken, zijn de Flare+ van SoundCore, een merk van de Chinese batterijproducent Anker, de Pill+ van Beats, dat tegenwoordig onderdeel is van Apple, de Bose SoundLink Mini II, de YoYo S van Cambridge Audio, De Xtreme van JBL, de Muo van KEF, de No Bounds XL van Marley, en MegaBoom 3 van Ultimate Ears, de merknaam die Logitech voor zijn audioproducten gebruikt.