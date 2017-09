De iPhone 7 was ergens een beetje een teleurstelling. Het is zeker geen slechte smartphone, maar Apple bracht tot dan toe elke twee jaar een smartphone met nieuw ontwerp uit en de uiterlijke wijzigingen ten opzichte van de 6s waren miniem. Bovendien was de grootste nieuwe feature de dubbele camera en die zat niet op de kleinere variant, waardoor je moest kiezen; een heel grote telefoon of een kleinere die de nieuwe feature ontbeerde. Wij zijn bij Apple in Cupertino om de telefoon te bekijken die een groot scherm, een compacte behuizing én een dubbele camera verenigt: de iPhone X.

De iPhone X is een speciale iPhone voor Apple, want de ‘X’ markeert de mijlpaal van tien jaar iPhone. Hij is aangekondigd naast de twee gebruikelijke verbeterde versies van de iPhone van vorig jaar, die Apple normaal gesproken 7s en 7s Plus zou noemen. Dit jaar is ook wat dat betreft anders, want ze zijn iPhone 8 en 8 Plus gedoopt, waarschijnlijk omdat het glazen ontwerp van die toestellen verschilt van de metalen behuizing vorig jaar. Over die iPhones zullen we later een aparte preview schrijven.

De iPhone X is duidelijk de meest interessante iPhone van dit jaar. Ondanks dat de smartphonemarkt tot wasdom is gekomen en echt baanbrekende veranderingen zeldzamer en zeldzamer worden, heeft Apple voor dit tienjarig jubileum een hoop uit de kast getrokken. Laten we beginnen met de dingen die het meest opvallen.

Van rand tot rand en een glazen achterkant

Samsung en LG gaven eerder dit jaar de kick-off met smartphones waarbij het scherm een groter deel van de voorkant beslaan dan voorheen. De bezels van de iPhone X zijn nog kleiner en meer te vergelijken met de Essential Phone. De relatieve schermgrootte ten opzichte van de gehele voorkant van de iPhone X is dan ook 80,9%, waar die van de Samsung Galaxy S8 bijvoorbeeld 84,2% is. De voorkant van de iPhone X is een en al scherm. De bezels aan de zijkanten zijn wel weer ouderwets dik: ze zijn op een haar na even breed als bij voorgaande iPhones.

Smartphone iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 Samsung Galaxy S8 LG G6 Lengte 143,6mm 158,4mm 7,5mm 148,9mm 148,9mm Breedte 70,9mm 78,1mm 71mm 68,1mm 71,9mm Dikte 7,7mm 7,5mm 143mm 8,0mm 7,9mm Gewicht 174g 202g 148g 152g 163g Schermformaat 5,8" 5,5" 4,7" 5,8" 5,7" Relatieve schermgrootte 80,9% 67,4% 65,3% 84,2% 78,3%

Om een groter scherm met kleinere bezels en daarmee een relatief compacte behuizing mogelijk te maken, moet de schermverhouding op de schop. Apples telefoons hebben sinds vijf jaar een 16:9-scherm, net als bijna elke andere smartphone. LG hanteert nu een schermverhouding van 18:9 en Samsung een nog langwerpiger 18,5:9. Apple kiest zelfs voor 19,5:9. Het voordeel van zo’n schermverhouding is dat er bijvoorbeeld bij het webbrowsen meer webpagina op je scherm past. Het nadeel is dat veel content in het 16:9-formaat is, waardoor je zwarte balken aan de zijkant krijgt, of een deel van het beeld mist als je de iPhone X gekanteld vasthoudt. Bovendien hanteert Apple een 'safe area' en ontwikkelaars mogen geen interface-elementen te dicht bij de hoeken weergeven, omdat ze door de afronding van hoeken kunnen wegvallen.

Toch is het wat ons betreft een prima ontwikkeling dat Apple deze kant op beweegt en dat er waarschijnlijk nog veel fabrikanten achteraan zullen huppelen. Het maakt smartphones compacter, of schermen groter, afhankelijk van hoe je het wilt zien. Mocht je het vervelend vinden, dan kun je voorlopig ook nog kiezen voor smartphones met een klassieke 16:9-schermverhouding en meer keuze is in dit geval beter wat ons betreft.

Als je de voorkant van een smartphone voor een zo groot mogelijk deel uit scherm wilt laten bestaan, zit je met één direct probleem en dat is er een die Apple elegant heeft opgelost. Er zit doorgaans een camera, nabijheidssensor en een luidspreker boven het scherm. Die zitten er ook bij de iPhone X, namelijk in de uitsparing aan de bovenkant van het scherm. Dat ziet er in eerste instantie misschien wat vreemd uit, maar het is geen slecht idee. De ruimte naast de uitsparing wordt nu gebruikt als bovenbalk en daarin zie je dus welke connecties er zijn, hoeveel bereik je hebt, de tijd en hoeveel acculading je nog over hebt. Dat is efficiënt gebruikmaken van de schermruimte, want de rest van het scherm is dus voor de content.

De voorkant van de iPhone X is dus wezenlijk anders dan we gewend zijn van Apple, maar ook de achterkant is anders dan de laatste jaren. Die is van glas en dat zagen we voor het laatst bij de iPhone 4s uit 2011. De iPhone X heeft ook een glazen achterkant, zoals veel high-end Android-smartphones van 2017 dat ook hebben. Aangezien veel relatief goedkope smartphones een metalen behuizing kregen het afgelopen jaar, was het tijd voor een ander materiaal om onderscheidend te zijn.

Het gevolg van die keuze ligt voor de hand en is niet anders dan bij andere glazen toestellen: het is een vingervegenfeest. Het glazen ontwerp ziet er wel gelikt uit. De zijkanten zijn nog steeds van metaal en dat sluit mooi nauw aan op de glazen voor- en achterkant. Hoewel de iPhone X stevig aanvoelt en zich niet makkelijk laat buigen, heeft de keuze voor glas aan beide kanten wel tot gevolg dat de telefoon fragieler is geworden. Apple zegt daarover wel dat het glas aan de achterkant het sterkste glas is dat tot nu toe op een smartphone werd gezet. Het is geen Gorilla Glass, maar een glassoort die door Apple zelf is ontwikkeld.

Een positief gevolg van de glazen achterkant, is dat draadloos opladen mogelijk wordt. Dat kan deze iPhone en de andere twee aangekondigde toestellen trouwens ook, waar dat niet mogelijk is bij toestellen met een metalen achterkant. Dat gebeurt net als bij vrijwel alle andere smartphones die dat ondersteunen via de Qi-standaard - dat spreek je trouwens uit als 'tsji'. Nog een fijne consequentie van glas is dat er geen antennelijnen meer te zien zijn op de achterkant. Wel zie je ze nog dunnetjes aan de zijkant lopen door het metaal heen.

De knoppen zitten zo ongeveer op dezelfde plekken, maar er zijn wel een paar verschillen met de iPhone 7 (Plus) en 8 (Plus). De knop op de rechter zijkant van het toestel is een stuk groter. Je kunt er Siri mee oproepen met een enkele lange druk en door twee keer te drukken kun je Apple Pay activeren, om vervolgens de betaling te bevestigen met Face ID. Apple Pay zou volgens de geruchten snel naar Nederland komen, maar is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar.

Wat verder opviel aan de behuizing toen we het toestel vast hadden is dat de dubbele camera aan de achterkant van het toestel behoorlijk uitsteekt; ogenschijnlijk meer nog dan bij de iPhone 7 (Plus). Bij die toestellen loopt de camerahobbel glooiend op en is het dus een soort heuveltje. Bij de iPhone X steekt de camera wat hoekiger uit het toestel en is minder een geheel met de rest van de achterkant, alleen al omdat de camerarand van metaal is en de achterkant van glas.

Oledscherm

De iPhones van de afgelopen jaren hadden een prachtig lcd, maar zelfs de mooiste lcd kan niet op tegen een kwalitatief goed oledscherm. Dat heeft eigenlijk maar één hoofdreden en dat is het feit dat een pixel bij een oledscherm uit kan en dus een bijna perfecte zwartwaarde kan produceren. Daardoor is een oledscherm bijzonder contrastrijk. Apple heeft voor de iPhone X voldoende oledschermen kunnen bemachtigen en dat is goed nieuws.

Het oledscherm op de iPhone X ziet er dan ook geweldig uit, waarbij de kleuren van het scherm spatten. We kunnen met het blote oog niet zeggen hoe hij zich verhoudt tot een oledscherm van bijvoorbeeld een recent Samsung-toestel, maar we vermoeden dat het elkaar niet veel zal ontlopen. Het scherm is immers zeer waarschijnlijk afkomstig van Samsung. De iPhone X heeft True Tone van de iPad Pro’s overgenomen, waarbij de witbalans van het scherm aangepast wordt aan de hand van het omgevingslicht. Daardoor lijkt de kleurechtheid van het scherm correcter voor het menselijk oog, aangezien ons oog zich ook afstemt op omgevingslicht.

Het scherm is smaller en langer dan dat van de iPhone Plus-telefoons van afgelopen jaren. Die hebben een scherm met een oppervlakte van 83,4cm2 en de iPhone X tot 84cm2. De kleinere iPhones hebben met 60cm2 een fors kleiner display.

Van Touch ID naar Face ID

Vorig jaar loosde Apple de 3,5mm-jack en nu verdwijnt ook de vingerafdrukscanner. Dat zijn opmerkelijke stappen, omdat beide functies fijn werkten. Apple is zelfs de fabrikant die de vingerafdrukscanner op smartphones populair heeft gemaakt.

Maar hoe ontgrendel je de iPhone X nu dan? In principe met gezichtsherkenning met de naam Face ID. De infraroodcamera maakt een 3d-scan met dertigduizend punten op het gezicht. Als iemand naar de telefoon kijkt met het lockscreen aan, maakt de telefoon snel een 3d-scan en matcht die met de opgeslagen punten. Via algoritmes moet die vergelijking snel gaan en bovendien elementen wegfilteren als ander licht, een bril of ander haar. Bovendien heeft Apple geprobeerd de software te leren om foto's en maskers te herkennen en dan de telefoon vergrendeld te houden.

We hebben dat even kort kunnen testen in het Steve Jobs Theater. Meestal ging het ontgrendelen van de iPhone X goed en redelijk snel. Of het net zo snel is als de vingerafdrukscanner met Touch ID wagen we wel te betwijfelen. Toch moeten we het wat meer in de praktijk testen om te kunnen zeggen of het vervelend wordt om de telefoon te ontgrendelen met het gelaat als je het snelle Touch ID gewend bent.

Bij het ontgrendelen is het wel zaak om de telefoon goed op je gericht te houden en naar de telefoon te kijken. Volgens medewerkers van Apple zelf is dat expres zo ontwikkeld, omdat het onveilig zou zijn als iemand je telefoon pakt en hem kan ontgrendelen terwijl je er zelf niet naar kijkt. We vragen ons wel af hoe het zal zijn als je bijvoorbeeld in de auto zit en je de iPhone X in een autohouder hebt zitten. Het zou onhandig zijn om ervoor te moeten hangen met je gezicht. Ook op tafel moet je er wellicht wat geforceerd boven gaan hangen of de telefoon oppakken en dat is wellicht een nadeel van de afwezigheid van Touch ID.

Wat sowieso in negatieve zin opvalt is dat de medewerker die ons Face ID demonstreerde de telefoon soms niet ontgrendeld kreeg met het gezicht. Uiteindelijk moest ze haar code zelfs invoeren om Face ID dan maar opnieuw in te stellen, maar ook daarna ging het nog een keer mis. Wellicht is het een bug, want het werkte ofwel goed en redelijk snel, of eigenlijk helemaal niet, ook niet na een aantal keer proberen. We hopen dat dit een incident blijkt.

Behalve Face ID heeft de reeks sensoren op de voorkant ook een andere functie, namelijk de nieuwe animoji laten bewegen. In de Berichten-app kun je diverse bekende emoji laten reageren op je gezicht. Als je lacht, lacht de animoji ook en als je fronst, fronst de animoji vrolijk mee. Het werkt bijzonder snel en direct. Je kunt er ook een gesproken boodschap mee opnemen en verzenden. Erg fijn is dat de functie in de Berichten-app op te nemen is als .mov-bestand, om hem vervolgens in andere apps ook te kunnen verzenden.

Besturing zonder thuisknop

De thuisknop mis je direct als je een iPhone X vast hebt en dat is vrij logisch, want je gebruikt hem nogal vaak. Apple heeft een aantal aanpassingen gemaakt in de besturing van iOS om dit op te lossen en we probeerden er in de korte tijd die we hadden aan te wennen. Het verschil is groot. Zo ga je uit een app naar het thuisscherm terug door omhoog te vegen van onderaf op het scherm. De app gaat dan naar de achtergrond en je ziet het thuisscherm weer. Maar als je op een andere pagina met apps bent en je wilt snel terug naar het thuisscherm, drukte je ook op de thuisknop. Nu veeg je eveneens omhoog van onderaf op het scherm. Het is even een andere beweging, maar we denken dat dit wel zal wennen.

Ook het multitasken ging met de thuisknop. Bij de iPhone X kom je in het multitaskscherm door omhoog te vegen en dan je vinger op het scherm te houden en kort te wachten. Dat is naar ons idee net even minder fijn dan simpelweg twee keer op de thuisknop drukken, maar het werkt wel soepel.

Op andere iPhones veeg je naar boven van onderaf op het scherm om het Bedieningspaneel tevoorschijn te toveren met de toggles voor wifi, helderheid, niet storen en dergelijke. Nu dien je van rechtsboven op het scherm, waar onder meer de batterij-indicator staat, naar beneden te vegen. Dat werkt prima en is logisch. Ook is het dock behoorlijk verbeterd met iOS 11, waarbij de toggles overzichtelijk op een rijtje staan en je via 3D Touch de instellingen van een toggle naar voren haalt.

Dubbele camera met meer stabilisatie

De dubbele camera is niet alleen een kwartslag gedraaid ten opzichte van de iPhone 7 Plus en 8 Plus, maar is ook verbeterd. Zo heeft ook de secundaire camera optische beeldstabilisatie gekregen en de lens is in plaats van f/2.8 een stuk lichtsterker met een diafragma van f/2.4.

We konden zoals gebruikelijk de camerakwaliteit lastig testen, ook omdat de lichtomstandigheden op het evenement behoorlijk goed waren. De camera is erg snel en schiet op het eerste gezicht mooie plaatjes. We hadden weinig last van bewegingsonscherpte bij het gebruik van de tweede camera. Toch is het moeilijk om er echt een oordeel over te vellen na het maken van een paar foto's.

Verder kan de dubbele camera een nieuwe truc: Portrait Lighting. Het is een uitbreiding van de Portretmodus van de iPhone 7 Plus in iOS 10. In plaats van het blurren van de achtergrond kan de software de achtergrond helemaal weghalen en de persoon uitsnijden. Vervolgens is het ook mogelijk om softwarematig 'studiolicht' toe te voegen of het gezicht op andere manieren te belichten, waarbij de contouren van het gezicht bijvoorbeeld meer aangezet worden. Deze modus werkt snel en zowel in real time als achteraf. Ook werkt hij in het geval van de iPhone X via de frontcamera, vanwege de driedimensionale gezichtsherkenning die erop zit voor Face ID. Op het eerste gezicht is de modus goed uitgewerkt en doet hij waar hij voor geschapen is. Hoewel het geen revolutionaire toevoeging nieuwe feature is, is het wel een fijne toevoeging, waarmee portretfoto's nog net even wat meer tot leven kunnen komen.

Hardware

De iPhone X draait op een Apple A11 Bionic-soc, waar een opvallende verrassing in zit: een door Apple ontworpen gpu. Het was al bekend dat de fabrikant daaraan werkte, maar het leek erop alsof de gpu pas volgend jaar klaar zou zijn. Tot nu maakte iPhones gebruik van gpu's van Imagination, maar beide bedrijven hebben sinds dit voorjaar een juridische ruzie. De A11 heeft zes processorkernen, waarvan twee bedoeld zijn voor goede prestaties en vier voor lichtere taken. Tijdens een hands-on is het niet echt mogelijk om veel te merken van de invloed van de soc, maar het toestel voelde erg snel aan.

Ook andere hardwarematige elementen zullen we tijdens een review uitgebreider moeten testen, zoals de nieuwe speakers. Die review kan nog even op zich laten wachten, want de iPhone X komt pas op 3 november uit in Nederland en België.

Tot slot

De iPhone X is een prachtsmartphone om naar te kijken, met zijn oledscherm dat bijna de hele voorkant van het toestel beslaat en de glazen achterkant die mooi aansluit op de metalen zijkant. Hij is tot in de puntjes afgewerkt. Het langgerekte scherm heeft ook een praktisch voordeel, want je hoeft met de iPhone X geen grote smartphone in je zak te hebben om een relatief groot scherm te hebben. Touch ID is hiervoor opgeofferd en het liefst hadden we deze vingerafdrukscanner teruggezien op bijvoorbeeld de zijkant van de telefoon of achter het scherm. Nu dat niet het geval blijkt, moet de dagelijkse praktijk uitwijzen of Face ID een fijne vervanger is. Er gingen tijdens de hands-onsessie wat dingen mis en we vermoeden dat ondanks de mooie technologie die erachter zit, Face ID in de praktijk toch soms wat onhandiger zal zijn dan Touch ID.

Je betaalt maar liefst 1159 euro voor deze smartphone en dat is 350 euro meer dan de iPhone 8 en 240 euro meer dan de iPhone 8 Plus. Het oledscherm en het relatief grote scherm in kleine behuizing is wat ons betreft een duidelijk voordeel, maar wat functionaliteit betreft biedt de iPhone X niet enorm veel vooruitgang ten opzichte van de goedkopere varianten. Als je bereid bent meer te betalen voor dit pareltje, doe je dat in essentie voor de visuele pracht en praal. Wel heb je dan een smartphone om je vingers bij af te likken.