Samengevat LG's E7 is een oledtelevisie die naast het schitterende beeld dat we inmiddels van oled gewend zijn, ook een goed geluid biedt, dankzij een ge´ntegreerde soundbar. Hierdoor klinken stemmen erg duidelijk, worden lage tonen strak weergegeven en is er een mooi stereobeeld. Dankzij een wat hogere piekhelderheid is de hdr-weergave wat verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Helaas is daardoor de 3d-weergave komen te vervallen. De bediening werkt prettig, dankzij de Magic Remote en webOS 3.5, dat nu een handige Quick Access-functie heeft gekregen. Pluspunten Hoog contrast

Prachtige hdr-weergave

Goed geluid

Lage inputlag Minpunten Hoge prijs Eindoordeel Prijs bij publicatie: € 5.200,- Verkrijgbaar vanaf: € 5.199,- Geteste uitvoering: LG OLED65E7V Zwart

Vorig jaar introduceerde LG een nieuw naamschema voor oledtelevisies, waardoor een zeer overzichtelijke modelreeks ontstond. De B6 was het basismodel, de C6 had een curved scherm, de E6 had als extra een soundbar en de G6 was het topmodel, met een groot luidsprekersysteem. Dit modeljaar zijn een paar wijzigingen doorgevoerd. Alle modellen hebben nu een 7 in de naam om aan te geven dat het een 2017-model betreft en er is een topmodel boven de G gekomen in de vorm van de wallpaper oled, oftewel de W7.

De B7 zal in de Benelux pas in de tweede helft van dit jaar worden verkocht en daarmee is de C7 hier voorlopig het instapmodel geworden. Omdat de gebogen modellen van LG slecht verkochten, heeft de C7 een plat scherm gekregen. Volgens LG zijn er dit jaar geen verschillen in beeldkwaliteit tussen de verschillende oleds, doordat ze allemaal hetzelfde paneel hebben en gebruikmaken van precies dezelfde beeldverwerking. De E7, die we in deze review bekijken, is de maatstaf voor alle 2017-modellen van LG wat beeld betreft. De verschillen zitten dus vooral in het design en de geluidskwaliteit, want alle 2017-oledmodellen hebben een ander luidsprekersysteem.

Bij de E7 is dat een soundbar die onder het scherm is gemonteerd en die niet kan worden afgenomen. Bij de E6 van vorig jaar wist LG te vermelden dat het luidsprekersysteem was ontworpen in samenwerking met audiospecialist Harman Kardon. Bij de E7 worden er geen uitspraken meer gedaan over de ontwerper van de luidsprekers. Dat komt natuurlijk doordat concurrent Samsung inmiddels eigenaar is geworden van Harman International Industries en de daarbij horende merken.

Wij bekeken de 65"-versie van de E7, die op het moment van schrijven voor zo'n 5200 euro in de Pricewatch staat. De kleinere 55"-versie moet ongeveer 4000 euro opbrengen. Uiteraard draaien LG's oledtelevisies opnieuw op webOS, dat voor dit modeljaar naar versie 3.5 is gebracht. Ook wordt er weer een Magic Remote meegeleverd met microfoon en bewegingsdetectie. De modellen van dit modeljaar zijn niet meer in staat om 3d weer te geven. LG heeft het hiervoor benodigde polarisatiefilter achterwege gelaten om de maximale helderheid bij het weergeven van hdr wat te kunnen verhogen.