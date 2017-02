Door Wout Funnekotter, donderdag 2 februari 2017 22:00, 33 reacties • Feedback

Op donderdag zijn in het Rozentheater van Comedyclub Boom Chicago voor de tiende maal de Tweakers Awards uitgereikt. Deze jubileumeditie omvatte 31 categorieën, met daarin 336 genomineerde producten, diensten en webshops, verdeeld over 188 unieke bedrijven.

Wat ooit begon als een virtuele verkiezing met elf categorieën in totaal, is inmiddels uitgegroeid tot een mooie awardshow op een feestelijke avond. In de periode tussen 9 december 2016 tot en met 15 januari 2017 konden alle ingelogde Tweakers hun stem uitbrengen in de verschillende categorieën. De hoeveelheid categorieën was dit jaar iets teruggebracht en er werden twee nieuwe onderwerpen geïntroduceerd: Vr‑platforms en Wearables. Daarnaast waren de selectiecriteria nog wat verder aangescherpt om zo tot de beste nominatielijsten te komen.

In dit artikel hebben we de winnaars uit alle categorieën op een rijtje gezet, samen met de genomineerde bedrijven en producten, en de hoeveelheid stemmen die ze kregen in procenten. Daarbij hebben we voor de overzichtelijkheid de optie 'Geen mening' uit de resultaten gefilterd.