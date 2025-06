Een vliegende actioncam die binnen een paar seconden vanaf je hand opstijgt, automatisch video van jou opneemt en daarna weer op je hand landt: dat is in een notendop de Hoverair X1 Pro Max-drone. Het is een nieuwe generatie drone die niet langer door een mens bestuurd wordt met een controller, maar die het vliegen en filmen helemaal zelf regelt.

De Hoverair X1 Pro en de X1 Pro Max zijn tweedegeneratiedrones van het Chinese Zero Zero Robotics. De eerste Hoverair X1, de niet-Pro-versie, kwam vorig jaar op de markt en was een van de eerste drones in deze nieuwe categorie van zelfvliegende camera's. De X1 werkte op zich goed, maar had een lage topsnelheid en de beeldkwaliteit van de drone liet te wensen over. Met de nieuwe X1 Pro en de X1 Pro Max, het topmodel dat wij testten, zet Zero Zero Robotics een grote stap vooruit ten opzichte van de eerste X1. De nieuwe drones hebben een veel krachtigere processor aan boord, waardoor de visuele object- en obstakelherkenning verbeterd is. Ook kunnen ze op hogere snelheid vliegen en in het geval van de X1 Pro Max kan opgenomen worden in 4k60 met hdr, in 4k120-slowmotion en zelfs in 8k30.

Goedkoop zijn de nieuwe X1 Pro modellen niet. De normale Hoverair X1 Pro kost op dit moment 549 euro, de Pro Max variant zelfs 759 euro. Wij kochten de Hoverair X1 Pro Max dit najaar tijdens de Indiegogo-crowdfundingcampagne en ontvingen onze drone begin oktober. Nu, ruim twee maanden en meerdere firmware-updates later, maken we de balans op; we beantwoorden de vraag of deze drone de moeite waard is en zo ja, voor wie.

De Hoverair X1 Pro (Max) is net als zijn voorganger een opvouwbare drone met een lange, dunne body en twee kooien van kunststofgaas met daarin de propellers, die vanaf de onderkant van de body opzij en omhoog uitklappen. De kooien zijn gemaakt van stevig maar ook buigbaar kunststof, dat bij een crash kan vervormen zonder te breken en zo dienstdoet als een schokdemper voor de drone zelf.

De drone heeft aan de voorkant een camera die is opgehangen in een tweeassige gimbal. Die camera steekt iets uit ten opzichte van de neus van de drone, maar zit tegelijk veilig tussen de propellerkooien, waardoor de camera relatief beschermd is. Alleen als je frontaal met het midden van de drone tegen een smal object zoals een boom of lantaarnpaal vliegt, zal de camera zelf de klap opvangen. Zelfs dan zal de camera in de meeste gevallen niet beschadigd raken, omdat de complete cameramodule inclusief gimbal met een rubberen ophanging aan de drone hangt en daardoor iets naar achteren kan bewegen in het geval van een frontale botsing.

De drone gebruikt een 7,4V-accu van 1920mAh/14,17Wh, die vanaf de bovenkant op de body geklikt wordt en makkelijk te vervangen is. Aan de onderzijde heeft de drone een naar beneden gerichte camera en twee afstandssensoren, en ook achterop is een afstandssensor terug te vinden. De Hoverair X1 Pro Max heeft aan de achterkant ook een extra camera die helpt om objecten te ontwijken als de drone naar achteren vliegt; het normale Pro-model moet het zonder die camera stellen. De drones hebben geen sensoren of camera’s aan de zijkanten: zijwaarts zijn ze dus blind voor obstakels.



De Hoverair X1 Pro Max die wij testten weegt 194 gram inclusief accu en meet ingeklapt 15x10,3x3,3 centimeter. De X1 Pro is even groot en weegt officieel een gram minder. Doordat de drones zo licht zijn en plat inklappen, zijn ze gemakkelijk mee te nemen. De X1 Pro Max past met gemak in de achterzak van mijn fietsjack en in de flexibele telefoonbuidel van een hardloopbroek.

Eigenschap X1 X1 Pro X1 Pro Max Gewicht 125 gram 191,5 gram 192,5 gram Afmetingen (L x B x H) Ingeklapt: 86×127×31mm

Uitgeklapt: 145×127×30mm Ingeklapt: 105×149×34mm

Uitgeklapt: 173×149×39mm Videoresolutie 2,7k@30fps

1080p@60fps

1080p@30fps (hdr) 4k@60/50/30/25/24fps

1080p@120/60/50/30/25/24fps

Verticale video: 2,7k@60/50/30/25/24fps

1080p@60/50/30/25/24fps 8K@30/25/24fps

4K@120/60/50/30/25/24fps

1080p@60/50/30/25/24fps

hdr (10-bit HLG)

Verticale video: 2,7k@60/50/30/25/24fps

1080p@60/50/30/25/24fps Slow motion 1080p@60fps 1080p@120fps 4k@120fps

1080p@120fps Batterij 1050mAh 1920mAh Gezichtsveld (FOV) 90° 104° 107° Videostabilisatie SmoothCapture 1.0

Eenassige gimbal + EIS SmoothCapture 2.0

Tweeassige gimbal + EIS Actieve botsdetectie achter - afstandssensor camera en afstandssensor Max. Auto-Volgsnelheid 25km/u 42km/u Instantane Volgsnelheid - 60km/u Max. vluchttijd 11,5 minuten 16 minuten Max. starthoogte boven zeeniveau 5000m 5500m Windweerstand Level 4 (7,9m/s) Level 5 (10,7m/s) Transmissiebereik Telefoon (app): tot 50m Telefoon (app): tot 500m

Beacon: tot 1km Intern geheugen 32GB 32GB, uitbreidbaar met SD-kaart tot 1TB 64GB, uitbreidbaar met SD-kaart tot 1TB Compatibele accessoires Oplaadhub, 18W-poweradapter, combinatiecase Beacon + joystick, Power Case, Thermo Smart Battery, 65W-poweradapter, ND-filters, stuurhouder, draagtasje, combinatiecase

Uitvoeringen en verpakking

De Hoverair X1 Pro Max is te koop in verschillende bundels. De basisversie bevat de drone zelf, één accu, een snelstartgids en een stoffen draagzak. Het geheel wordt geleverd in een full colour bedrukte kartonnen doos. Naast de standaarduitvoering zijn er ook verschillende 'combopakketten', waarbij onder meer extra accu's, een 65W-adapter, ND-filters, een Beacon, joysticks, verschillende draagtassen en een laadcase beschikbaar zijn. Daar naast kan je voor 60 euro per jaar 'Hovercare'-garantie kopen, waarmee je korting krijgt op reparaties en een vervangende drone in het geval de drone na een crash niet te repareren is. Via zijn website verkoopt Zero Zero Robotics alle accessoires en ook vervangingsonderdelen los.