Wat Cities: Skylines werd voor Simcity, kan Millennia worden voor Civilization. Dat dacht vermoedelijk Paradox Interactive, dat beide games heeft uitgegeven. In 2015 verraste de uitgeverij, samen met studio Colossal Order, de wereld met de eerste Cities: Skylines. Twee jaar eerder werd oersim SimCity uiterst teleurstellend ontvangen, mede vanwege de verplichte online connectiviteit. Cities: Skylines was een welkom alternatief dat al snel de harten van menig simbouwer stal. Los van algemene pluspunten bood het een aantal vernieuwende features, waaronder mods.

Eind 2023, acht jaar na de release, kwamen de makers met een opvolger: Cities: Skylines II. Daarmee liep het minder goed af, want het spel werd bij release geplaagd door serieuze performanceproblemen, waardoor het zelfs met moderne hardware steeds slechter speelbaar werd naarmate steden groter werden. Ook waren er serieuze bugs en ontbraken mods nog volledig; die werden pas afgelopen maand toegevoegd. Na diverse patches werd het spel beter speelbaar, maar het momentum was weg.

Hopen op herhaald succes

Met Millennia lijkt Paradox te proberen het oorspronkelijke succes van Cities: Skylines te herhalen. Het is immers alweer zeven jaar na de release van Civlization VI en hoewel er een aantal dlc's is uitgekomen, lijkt het speelveld nog open te liggen. Over de potentiële concurrent Humankind uit 2021 zijn de reacties verdeeld, maar op tablets en smartphones is Polytopia al tijden een van de populairste games. Oftewel, historische 4X-games zijn nog steeds populair en er lijkt ruimte voor meer.

Millennia neemt de basisprincipes van Civilization over en de fanatieke Civ-speler zal zich daardoor al snel thuis voelen. De 'tegels', de onderzoeken naar nieuwe technologie, en het produceren van gebouwen en units in steden zitten er allemaal in. Tegelijk heeft ontwikkelaar C Prompt Games het wat over een andere boeg gegooid. Het is dus geen een-op-een-Civ-kloon, in tegenstelling tot wat de historische setting wellicht doet vermoeden. Er zijn veel overeenkomsten, maar zeker ook veel verschillen.

4X-principe

Millennia is een turn-based game in een historische setting volgens de klassieke 4X-principes: explore, expand, exploit en exterminate. Bepaalde delen van de geschiedenis komen bijna altijd terug, maar veel meer dan bij Civilization kun je het verloop van de geschiedenis een andere kant op buigen door te kiezen voor een andere Age. Het spel bevat een aantal eigenzinnige toevoegingen en veel verdieping. En dat is nu juist wat dit soort games aantrekkelijk maakt.