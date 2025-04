Veteranen vertellen: de ontwikkeling van Tweakers

Tweakers.net - back-end in vroeger tijden

Een nadeel van 25 jaar bestaan als website is dat je al best wat jubilea hebt gevierd. Zo hadden we bij ons 21-jarige bestaan een speciale podcast met de drie oprichters van Tweakers en een verhaal over communitybijdragen. Met 21 jaar hadden we ook een verhaal over de servers van Tweakers, maar dat deden we ook met 18 jaar en met 10 jaar zelfs over verschillende delen verspreid. Met 10 jaar ging het niet alleen over servers, maar was er ook een algemeen artikel over de geschiedenis van Tweakers en een verhaal met forumveteranen.

Wat je schrijft, beklijft beter dan wat je leest. De auteurs hadden dus het idee dat ze hun verhaal wel hadden verteld. Toch wilden we ook voor dit jubileum terugblikken op de geschiedenis van Tweakers, maar dan op een andere manier. Het idee is simpel: het is makkelijker om op de geschiedenis terug te kijken als je er niet meer middenin zit. Hoe meer tijd is verstreken, hoe groter de afstand en hoe beter je het grote plaatje kunt zien. En dus kijken we niet alleen naar Tweakers zelf, maar ook naar de wereld eromheen: hoe zag die eruit en wat heeft dat voor invloed gehad op de beslissingen van Tweakers?

Gelukkig hebben we drie veteranen in ons midden die de hele geschiedenis of op zijn minst vrijwel de hele geschiedenis van Tweakers hebben meegemaakt. Voor dit verhaal sprak ik met oprichter Femme Taken, bofh Kees Hoekzema en lead developer Arjen van der Meijden, alle drie na al die jaren nog steeds werkzaam voor Tweakers. Dit verhaal begint in de tijd van inbelinternet, tijdschriften van papier en een onlinewereld waarin de kansen voor het grijpen leken te liggen.