December Prijzen Parade 2019 - Dag 3: Win 'n HyperX Chargeplay & HyperX Pulsfire

Productinformatie vanuit HyperX De HyperX ChargePlay Base ™ zorgt ervoor dat je uitrusting goed is en snel maximaal twee draadloze apparaten kan opladen*. Plaats eenvoudig jouw muis, telefoon, headset of ander Qi-apparaat op de veelzijdige Qi Certified-oplader voor comfortabel draadloos opladen. Individuele LED-indicatoren geven de laadstatus van de apparaten aan. * Meegeleverde AC-adapter ondersteunt 2 apparaten tot 10 W per pad (tot 15 W totaal bij het opladen van 2 apparaten).

HyperX Pulsefire Dart ™ is een draadloze muis van gamingkwaliteit met een betrouwbare 2,4GHz RF-verbinding. Een draadloze adapter is inbegrepen om het bereik voor desktop-pc-instellingen te vergroten. Hij ondersteunt Qi draadloos opladen en kan tot 50 uur * meegaan na één keer opladen. Met een Pixart 3389-sensor en een ontwerp met gesplitste knoppen met Omron-schakelaars heb je alle nauwkeurigheid die je nodig hebt om de concurrentie te verpletteren. Hij is ergonomisch gevormd en heeft gewatteerde kunstleren zijgrepen die zijn ontworpen om je comfortabel te houden tijdens die lange nachten van gamen. Pas RGB-verlichting aan, creëer macro's, beheer de levensduur van de batterij en pas DPI-instellingen aan met de gebruiksvriendelijke HyperX NGENUITY-software.





* Getest op standaardverlichting. De levensduur van de batterij is afhankelijk van het gebruik en de computeromstandigheden.

